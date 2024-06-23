الامارات | جريمة مروعة ...ممثل هندي شهير يقتل أحد معجبيه ..والسبب صادم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 يونيو 2024

اعتقلت السلطات الهندية النجم السينمائي دارشان ثوغوديبا في ولاية كارناتاكا جنوبي البلاد، بتهمة قتل احد معجبيه .

ودارشان واحد من بين 17 شخصاً ألقت الشرطة القبض عليهم بتهمة قتل رينوكاسوامي - أحد معجبي الممثل ويبلغ من العمر 33 عاماً - بعد انتشال جثته من مجرى مائي.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مفوض شرطة مدينة بنغالورو، بي داياناندا، إن رينوكاسوامي "قُتل بطريقة وحشية وهمجية للغاية" ووصفها بأنها "جريمة بشعة ارتكبت بطريقة مروعة".

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن الممثل، البالغ من العمر 47 عاماً، كان غاضباً من الضحيّة، الذي كان يعمل في شركة أدوية، بعد أن بعث برسائل بذيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى بافيثرا جودا، الممثلة التي وصفت في الصحافة الهندية بأنها صديقة دارشان، وهي من بين المعتقلين.