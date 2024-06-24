الامارات | المقلاة سلاح جديد لمواجهة لصوص المنازل في أمريكا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اضطر صاحب منزل في شيكاغو لاستخدام مقلاة معدنية في مواجهة لص فوجئ به في مطبخ منزله، قبل أن يلاحقه حتى بوابة المنزل حيث تصادف وجود رجال شرطة هناك.

ونشر الرجل الذي يدعى جيسون ويليامز فيديو يتضمن أجزاءً من المواجهة خارج المنزل قبل وصول الشرطة، التي أمسكت باللص.

وقال ويليامز في منشور لاحق على منصة X أنه "من حسن حظه (اللص) أن رجال الشرطة قد جاءوا. (لأنني) كنت أضربه ضربًا مبرحًا".

وانتشر الفيديو سريعا ليحصل على أكثر من مليون مشاهدة حيث سخر ويليامز من اللص الذي أصيب "بصداع بالتأكيد"، علما أنه تم نقله بواسطة سيارة إسعاف لاحقا.

ويُظهر الفيديو رجلاً يرتدي قميصًا أزرق اللون ويخرج من منزل ويليامز، بينما يطارده صاحب المنزل بمقلاة، على درج المنزل حتى الفناء، ومصوبا ضربة أخيرة على رأسه قبل أن يصل ضباط الشرطة إلى مكان الحادث ويطاردون المشتبه به.

وفقًا لـ ABC 7 ، تم احتجاز الرجل، لكن من غير الواضح ما إذا كان قد تم توجيه التهم إليه في هذا الوقت. وفي ردوده على منصة X، ادعى ويليامز أنه التقى "وجهًا لوجه" مع الدخيل في مطبخه بعد عودته إلى المنزل من العمل.

وقال أنه سعيد أنه بخير وأنه لجأ لخيار المقلاة وليس "السكاكين الكبيرة (التي ) كان بإمكاني الإمساك بها." وأضاف أنه شعر فيما بعد "بالسوء" بشأن ما حدث وكان يفحص حقًا ردة فعله على ما جرى.

وبعد ساعتين، قال ويليامز إنه أنهى يومه الحافل بالأحداث مع وجبة سمك أبو سيف "مقلية بالطبع"، على حد تعبيره مازحا، مشيرا أنه بحاجة لمقلاة جديدة الآن بكل الأحوال.