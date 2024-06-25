"الانتفاخ وألم المعدة أثناء السفر".. ما أسبابه وعلاجه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يمثل موسم الإجازات فرصة ذهبية للكثيرين للاسترخاء من خلال السفر إلى وجهات ساحلية خلابة، ولكن، يُعاني بعض الأشخاص، خاصة أولئك الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، من أعراض مزعجة مثل آلام المعدة والانتفاخ والإمساك أثناء رحلات الطيران.

وفي هذا الصدد، ذكرت خبيرة التغذية ميجان روسي بعض النصائح لتخفيف هذه الأعراض والاستمتاع بتجربة سفر مريحة، وفقا لموقع "Eating Well".

سبب الانتفاخ وألم المعدة أثناء السفر

فسرت خبيرة التغذية شعور المسافرين بالانتفاخ خلال الرحلات الجوية بتغير ضغط الهواء داخل الطائرة، حيث تشبه الأمعاء بوعاء مغلق بغطاء من رقائق الألومنيوم.

مع ارتفاع الطائرة، يتمدد الغاز داخل الأمعاء بسبب تغير ضغط الهواء، ما يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ وألم البطن.

نصائح لتخفيف الضغط

هناك العديد من النصائح التي يمكن اتباعها لتخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي أثناء السفر.

قبل السفر:

يُنصح بتقليل تناول الأطعمة الغنية بالـ"فودماب" مثل: الفول والبصل والثوم والأفوكادو والفطر قبل 24-48 ساعة من الرحلة الجوية، مع الحرص على تناولها بعد العودة لتعزيز صحة الميكروبيوم.

تناول مكملات المغنيسيوم أو الألياف لمنع الإمساك.

أثناء الرحلة:

شرب كميات كافية من الماء للمساعدة على الهضم وتجنب الجفاف.

المشي أو ممارسة تمارين خفيفة داخل الطائرة لتحفيز حركة الأمعاء.

ممارسة تقنيات التنفس العميق أو التأمل لتقليل التوتر والقلق.

نصائح مهمة

أضافت الطبيبة أن إذا كان الشخص يعاني من هذه الأعراض مؤقتا أثناء السفر، فيمكنه إجراء تبديلات بسيطة مثل:

تناول زيت الزيتون بدلا من زيت الأفوكادو.

استهلاك البيض أو الباذنجان بدلا من الحمص أو الفاصوليا.

الحصول على مكملات المغنيسيوم أو الألياف لتجنب المعاناة من الإمساك بعد الرحلات الجوية.

تناول الفلفل الحلو والفواكه والخضروات المختلفة.

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