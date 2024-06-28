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موقف ميسي من المشاركة في مواجهة الأرجنتين وبيرو بكوبا أمريكا

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ياسر رشاد - القاهرة - تسود حالة من الجدل حول مشاركة الدولي الأرجنتيني ليونيل مع منتخب بلاده أمام بيرو، في بطولة كوبا أمريكا 2024.


وأكد تقارير صحفية أرجنتينية أن ميسي لن يلحق لمواجهة منتخب الأرجنتين أمام بيرو، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة تشيلي الماضية.
وأوضحت أن قائد الأرجنتين يخضع لعلاج مكثف خلال الفترة الحالية، من أجل القدرة على المشاركة خلال المواجهات التي تعقب مباراة بيرو.
ومن المقرر أن يلعب المنتخب الأرجنتيني أمام بيرو فجر السبت غدًا، في المباراة التي يشهدها ملعب هارد روك في ميامي، فلوريدا.
ونجحت الأرجنتين في أن تصبح أول المتأهلين لدور ربع النهائي في المسابقة، عقب فوزين على منتخبي كندا 2-0 وتشيلي 1- 0.
ومن المقرر أن تواجه الأرجنتين نظيرتها بيرو في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.
واستطاعت الأرجنتين والتي حققت لقب النخسة الماضية من بطولة كوبا أمريكا، وتوجت باللقب على حساب البرازيل.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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