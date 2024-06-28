عاجل.. الحوثيون يستهدفون 4 سُفن اليوم الجمعة في البحر الأحمر والمتوسط

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت حركة أنصار الله جماعة الحوثيين، بالاشتراك مع المقاومة العراقية، تنفيذ عدة عمليات منها استهداف سفينة "Waler" النفطية في البحر الأبيض المتوسط، وعملية استهدفت سفينة"Delonix" الأمريكية، وثالثة استهدفت سفينة"Johannes Maersk" في البحر الأبيض المتوسط، ورابعة استهدفت سفينة "Ioannis" في البحر الأحمر.

وقال الحوثيين في بيانهم: انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ ورداً على مجازرِ العدوِّ الصهيونيِّ بحقِّ أبناءِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة، نفذتْ قواتُنا عدةَ عملياتٍ عسكريةٍ نوعيةٍ منها :



عمليةٌ عسكريةٌ مشتركةٌ معَ المقاومةِ الإسلاميةِ في العراقِ استهدفتْ سفينةَ (Waler ) النفطيةَ في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وكانت في طريقِها إلى ميناءِ حيفا، وجاءَ استهدافُ السفينةِ لانتهاكِها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

وبعونِ اللهِ تعالى نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ والقواتُ البحريةُ عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةَ( Delonix ) الأمريكيةَ في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعددٍ منَ الصواريخِ الباليستيةِ وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ مباشرٍ بفضلِ الله.

ونفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في قواتِنا المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ ( Johannes Maersk ) في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ بصاروخٍ مجنحٍ وحققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ الله.

وهذه السفينةُ تابعةٌ لشركةِ "ميرسك" التي تعدُّ من أكثرِ الشركاتِ الداعمةِ للكيانِ الصهيونيِّ وأكثرَها انتهاكا لقرارِ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

وجاءَ تنفيذُ العمليةِ بالتزامنِ معَ تنفيذِ القواتِ البحريةِ عمليةً عسكريةً أخرى في البحرِ الأحمرِ ضدَّ سفينةِ ( Ioannis ) ..... وقدِ استُهدفتِ السفينةُ بعددٍ منَ الزوارقِ المسيرةِ لانتهاكِها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة، وقدْ أصيبتْ إصابةً مباشرةً بفضلِ الله.

تُحيي القواتُ اليمنيةُ كافةَ أبناءِ الشعبِ اليمنيِّ المجاهدِ على استجابتِهمُ الدائمةِ والمستمرةِ للسيدِ القائدِ عبدِالملك بدرِ الدينِ الحوثي"يحفظه الله" في الخروجِ الجماهيريِّ الحاشدِ انتصاراً للقضيةِ الفلسطينيةِ وتأكيداً على رفضِ العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا.

إنَّ القواتِ اليمنيةَ مستمرةٌ بعونِ اللهِ تعالى في تنفيذِ واجباتِها الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ باسمِ الشعبِ اليمنيِّ العظيمِ وباسمِ كلِّ أحرارِ الأمةِ دعماً لفلسطينَ وانتصاراً لشعبِها المجاهدِ ومقاومتِها الباسلةِ وأنَّ العملياتِ العسكريةِ لنْ تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.