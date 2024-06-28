ترتيب الدوري المصري.. بيراميدز في الصدارة والأهلي وصيفًا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



وشهد مواجهة الأهلي تسجيل حسين الشحات هدفي فوز المارد الأحمر، بينما سجل هدف فاركو الوحيد اللاعب جيفرسون إنكادا.

بينما لم تكتمل مواجهة بيراميدز أمام نظيره سموحة، بسبب المس الكهربائي الذي أدي لإلغاء المباراة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز - 62 نقطة - 23 مباراة.

2- الأهلي - 48 نقطة - 20 مباراة.

3- المصري - 45 نقطة - 27 مباراة.

4- زد - 41 نقطة - 26 مباراة.

5- فيوتشر - 41 نقطة - 27 مباراة.

6- إنبي - 40 نقطة - 26 مباراة.

7- سموحة - 39 نقطة - 26مباراة.

8- سيراميكا كليوباترا- 37 نقطة - 26 مباراة.

9- الاتحاد السكندري- 36 نقطة - 27 مباراة.

10- الزمالك - 34 نقطة - 21 مباراة.

11- طلائع الجيش - 34 نقطة - 26 مباراة.

12- الإسماعيلي - 31 نقطة - 28 مباراة.

13- الجونة - 31 نقطة - 28 مباراة.

14-البنك الأهلي- 30 نقطة - 28 مباراة.

15- فاركو - 25 نقطة - 28 مباراة.

16- بلدية المحلة - 22 نقطة - 27 مباراة.

17- المقاولون العرب - 19 نقطة - 26 مباراة.

18- الداخلية - 18 نقطة - 27 مباراة.

