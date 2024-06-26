يصيب الكلى والكبد بالتليف.. احذر تناول هذا المشروب يدمرك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

يجب تناول مشروب النعناع بكميات معتدلة، لأن احتساءه بشكل مفرط قد يؤدي إلى الإصابة بأضرار في غاية الخطورة، قد تصل إلى تلف بعض الأعضاء الحيوية.

وبحسب موقعي "EatingWell" و"WebMD"، يزداد خطر الإصابة بتليف الكلى أو الكبد عند تناول مشروب النعناع بصورة مفرط، رغم قدرته الكبيرة على تنقية الجسم من السموم.

ويصاب الإنسان بتليف الكبد أو الكبد عند الإفراط في شرب النعناع، إذا كان يعاني في الأساس من اضطراب وظائف الكلى أو مصابًا بأمراض الكبد، وفقًا للمكتبة الوطنية للطب.

كما يوصي بعض الأطباء وخبراء التغذية بالتوقف عن تناول مشروب النعناع عند الإصابة بحصوات الكلى، لأنه من المشروبات التي تؤثر سلبًا على صحتهم.

وهناك فئة أخرى ممنوعة من شرب النعناع غير مرضى الكلى، وهم الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء، لأنه يعرضهم للإصابة بحرقة المعدة.

وفي حالة تناول أي أدوية، يجب استشارة الطبيب المعالج قبل شرب النعناع، لأنه قد يتداخل مع بعض العقاقير، أبرزها:

الأدوية التي يتم استقلابها في الكبد.

أدوية السكري.

أدوية تقليل حمض المعدة.

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ولشرب النعناع بأمان، توصي معظم الدراسات بأن تتراوح الكمية المستهلكة منه على مدار اليوم بين 2 و3 أكواب، مع اقتراح بعض الباحثين أن تناول من 4 إلى 5 أكواب قد يكون جيدًا، طالما لا يوجد مانع طبي من احتسائه، نقلًا عن موقع "medicinenet".

ومن أبرز فوائد شرب النعناع:

تسكين الصداع.

تخفيف تقلصات الدورة الشهرية.

تقليل التوتر.

تهدئة الاحتقان.

علاج الاضطرابات الهضمية.

إزالة رائحة الفم الكريهة.

فقدان الوزن.

تقوية الجهاز المناعي.

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