حرارة الصيف تهدد الصحة النفسية.. تحذير من مخاطر الجفاف والسلوكيات العدوانية

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

حذرت الدكتورة أندريا بينيكه، رئيسة الغرفة الاتحادية للمعالجين النفسيين في ألمانيا، من مخاطر موجة الحر الشديدة على الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات وقائية للحفاظ على صحتهم الجسدية والنفسية.

وأوضحت الدكتورة بينيكه أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى تراجع في المستوى الإدراكي لدى مرضى الفصام، الإدمان، الخرف، الاكتئاب، مما يزيد من احتمالية تعرضهم للسلوكيات المندفعة والعدوانية، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى التفكير في إيذاء النفس أو الانتحار.

كما أشارت إلى أن بعض الأدوية النفسية، مثل مضادات الذهان، مضادات الاكتئاب، مضادات الكولين، قد تؤثر سلبًا على قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته، بينما قد تؤدي الحرارة المرتفعة إلى تغيير تأثير هذه الأدوية، إما بجعلها أقل فاعلية أو بزيادة أعراضها الجانبية.

نصائح للوقاية من مخاطر حرارة الصيف على الصحة النفسية:

البقاء في الظل: تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة (من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً).

شرب السوائل بكثرة: الحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق شرب الماء والمشروبات الباردة بانتظام.

تجنب المجهود البدني: التقليل من الأنشطة البدنية الشاقة خلال الأيام الحارة.

ارتداء ملابس خفيفة: اختيار ملابس فضفاضة وقاتمة اللون مصنوعة من أقمشة طبيعية تسمح بمرور الهواء.

الحصول على قسط كافٍ من النوم: الحرص على النوم 7-8 ساعات كل ليلة.

تناول وجبات صحية: اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

مراقبة الأدوية: استشارة الطبيب المعالج بشأن تعديل جرعة الأدوية أو نوعها إذا لزم الأمر.

طلب المساعدة: التواصل مع الطبيب أو أخصائي الصحة النفسية في حال الشعور بأي أعراض نفسية غير معتادة أو تفاقم الأعراض الموجودة.

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