البرتغال تضرب موعدا مع فرنسا في ربع نهائي اليورو.. تعرف على الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ضرب المنتخب البرتغالي موعدا مع نظيره الفرنسي في ربع نهائي دوري أمم أوروبا 2024، عقب الفوز على سلوفينيا في دور الـ16.

وعاند المنتخب السلوفيني نظيره البرتغالي في تلك المباراة، حيث حُسم اللقاء بركلات الترجيح 3-0، بعد التعادل السلبي في وقت المواجهة الأصلي والأشواط الإضافية التي أضاع فيها رونالدو ضربة جزاء.

موعد مباراة فرنسا والبرتغال

ويلاقي منتخب البرتغال نظيره فرنسا يوم الجمعة المقبل والموافق 5 يوليو في ربع نهائي يورو 2024.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب فولكسبارك بمدينة هامبورج الألمانية.

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