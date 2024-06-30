الامارات | لإنعاش سوق الإسكان .. الأراضي في السويد بسعر فنجان قهوة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت مدينة سويدية على الراغبين شراء 29 قطعة أرض بسعر زهيد للغاية لا يتعدى تكلفة فنجان قهوة وتبدأ بواحد كرونة سويدي للمتر المربع الواحد في مدينة تبعد 200 ميل عن العاصمة ستوكهولم.

ونقلت شبكة "سي إن إن" أن مدينة يوتنا الواقعة جنوب غربي العاصمة ستوكهولم، قررت بيع 29 قطعة أرض بأسعار تبدأ من واحد كرونة سويدي (9 سنتات أمريكية) للمتر المربع الواحد.

وأشارت في تقريرها إلى أنه بإمكان المشترين المحظوظين أن يبنوا منزل أحلامهم عليها للعيش أو للاحتفاظ به لقضاء العطلات، حيث لا يتطلب الأمر أن يكون الشخص مقيما في السويد أو أن يلتزم بالإقامة فيها.

وبرر عمدة المدينة يوهان مانسون أسباب هذه الخطوة بأن المسألة مزيج من الانكماش الاقتصادي وتراجع عدد السكان في الأرياف.

وأضاف: سوق الإسكان بطيء جدا في منطقتنا وفي السويد بشكل عام، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ووجود القليل من الركود، لذلك أردنا إنعاش السوق".

وتابع: "نشهد أيضا انخفاض معدل الولادات وارتفاع معدل الشيخوخة بين السكان، لذا يتعين علينا أن نفعل شيئا، ونجلب المزيد من الناس إلى هنا".

ووصف الوضع بأنه "استثنائي ويتطلب إجراءات استثنائية.. لذلك قمنا بالخطوة".