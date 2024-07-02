طقس حار وتوقعات بهطول أمطار ببعض مدن السعودية.. درجات الحرارة اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المركز الوطني للأرصاد السعودي، توقعاته بشأن حالة الطقس اليوم في المملكة العربية السعودية، حيث توقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، بالتزامن مع استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأضاف المركز عبر موقعه الإلكتروني في تقريره عن حالة الطقس اليومي، أن بعض مدن المملكة العربية السعودية تشهد نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الطريق الواصل بين الليث وجازان وقد تصل الى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض .

درجات الحرارة المتوقعة في السعودية اليوم 2-7-2024

ونستعرض درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من مدن السعودية:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 44 والصغرى 33.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 40 والصغرى 29.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 44 والصغرى 29.

درجة الحرارة في جدة العظمى 41 والصغرى 31.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 47 والصغرى 30.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 38 والصغرى 25.

درجة الحرارة في أبها العظمى 30 والصغرى 20.

درجة الحرارة في حائل العظمى 38 والصغرى 25.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 29 والصغرى 21.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 38 والصغرى 27.

درجة الحرارة في جازان العظمى 40 والصغرى 33.

درجة الحرارة في نجران العظمى 40 والصغرى 29.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 45 والصغرى 30.

درجة الحرارة في طريف العظمى 34 والصغرى 20.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 32 والصغرى 23.