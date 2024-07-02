5 أيام لإصدار قرار التعدي السلوكي في العمل

أكدت ورشة عمل متخصصة في «ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل»، بتنظيم من إدارة الرقابة وتطوير بيئة العمل بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع التعديات السلوكية بين الجنسين أثناء العمل، مع التأكيد على تقديم البلاغ من المعتدى عليه خلال 5 أيام من تاريخ وقوع الاعتداء، وإصدار قرار اللجنة خلال 5 أيام عمل.

التعديات السلوكية

أبانت الورشة التي شارك فيها خبراء في التعديات السلوكية في بيئة العمل، إلى سعي الوزارة إلى إيجاد وتعزيز بيئة عمل آمنة في المنشآت، تتسم باحترام الجميع، وصيانة الخصوصية الفرد، وكرامته وحريته الشخصية، إلى ضرورة توفير وسائل تقديم الشكوى، وذلك من خلال موقع المنشأة الإلكتروني أو عبر البريد الإلكتروني أو عبر المكالمات المسجلة أو عبر أي وسيلة أخرى مناسبة، وإتاحة التقدم بالشكوى للمعتدى عليه أو من شاهد أو من اطلع على واقعة الإيذاء، وتعيين جهة معنية بالمنشأة بإدارة ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، وتأهيل وتدريب الجهة المعنية على متطلبات وآليات ووسائل تعزيز حماية العاملين، وتوعية العاملين بأهمية مواجهة التعديات السلوكية والإبلاغ عنها.

إلحاق الضرر

أوضحت الورشة أن التعديات السلوكية من شأنها أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالطرف الآخر، مع تأكيد الورشة على ضرورة حفظ حق العامل المعتدى عليه، خصوصًا بعد ثبوت التعدي السلوكي في حقه، من أي ضرر يؤدي إلى حرمانه من أي ميزة من مميزات العمل التي يستحقها، وحفظ حقوق المعتدى عليه من غير العاملين خصوصًا بعد ثبوت التعدي السلوكي في حقه من أي ضرر يؤدي إلى حرمانه من أي خدمة متعلقة بتواصله بمكان العمل، وفي حال تخلف المعتدي عن حضور التحقيق للمدة التي تضعها اللجنة على ألا تتجاوز 5 أيام كحد أقصى، فللجنة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في لائحة تنظم عميل المنشأة.

غرامة 25 ألف ريال

شددت اللائحة على فرض غرامة 15 ألف ريال عند عدم قيام المنشأة بتشكيل لجنة للتحقيق، وغرامة 25 ألف ريال عند عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من ثبتت إدانته خلال 5 أيام عمل من تلقي الشكوى أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي على العامل المعتدي بعد توصية اللجنة على من ثبتت إدانته خلال 30 يومًا من تاريخ ثبوت الإدانة.

التعديات السلوكية في بيئة العمل

01- التهديد.

02- التعدي الجسدي.

03- التعدي اللفظي

04- الاستغلال.

05- التحرش.

06- الابتزاز.

07- التشاجر.

08- التحقير.

09- الإيحاء بخدش الحياء.

10- تعمد الخلوة مع الجنس الآخر.

11- التمييز جسديًا أو لفظيًا