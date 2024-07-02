مقتل صحفي كازاخستاني بعد إطلاق النار عليه في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت زوجة الصحفي الكازاخستاني والمعارض للحكومة "أيدوس ساديكوف" إن زوجها توفي في أوكرانيا اليوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو، بعد أقل من أسبوعين من إطلاق النار عليه على يد أشخاص تعتقد كييف أنهم مواطنون من كازاخستان.

ووفق لوكالة "رويترز"، قد سلم أحد المشتبه بهم نفسه منذ ذلك الحين إلى كازاخستان، وقال الرئيس الكازاخستاني "قاسم جومارت توكاييف" إن حكومته مستعدة للتعاون مع السلطات الأوكرانية في التحقيق في الجريمة.

ويعيش ساديكوف وزوجته ناتاليا ساديكوف في أوكرانيا منذ عام 2014 ويديران وسائل إعلام عبر الإنترنت كانت في كثير من الأحيان تنتقد الرئيس الكازاخستاني السابق نور سلطان نزارباييف ثم خليفته توكاييف.

وبحسب مكتب المدعي العام الأوكراني، يشتبه في أن مواطنين كازاخستانيين، أحدهما شرطي سابق، أطلقا النار على رأس ساديكوف في 18 يونيو المنصرم، وغادر الاثنان البلاد في نفس اليوم.

ورغم أن كازاخستان اعتقلت أحد المشتبه بهم، إلا أنها قالت إنها لن تسلمه إلى أوكرانيا، أما المشتبه به الثاني فما زال طليقا.