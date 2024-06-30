7 أطعمة تنظف الجسم من السموم.. احرص على تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - الأطعمة التي تحتوي على الألياف الغذائية قد تسهم في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

ويجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية تناول اليقطين والهليون والثوم والملفوف والسبانخ والكمثرى والبرقوق، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

كما تساعد الفواكه والخضروات الورقية الغنية بالألياف الغذائية على تطهير الجسم من السموم، كما ينصح بتناول البقوليات والحبوب الكاملة، حيث لبعض أنواع الألياف خصائص مضادة للأورام.

وقالت الدكتورة زهرة بافلوفا أخصائية الغدد الصماء، يسمح النظام الغذائي الغني بالألياف الغذائية في تقليل خطر تطور سرطان القولون، حيث يكفي البدء بتناول 20 جراما من الألياف الغذائية في اليوم وزيادتها تدريجيا إلى 35 جراما.

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