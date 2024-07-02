وزارة الدفاع اليابانية تعلن أول مبادرة لها لدعم استخدامات الذكاء الاصطناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية في بيان، اليوم الثلاثاء، عن طرح أول سياسة من جانبها على الإطلاق لدعم استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار محاولاتها للتعامل مع التغيرات في عمليات الدفاع التي تستخدم فيها وسائل التقدم التكنولوجي.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن بيان الوزارة أن الخطة تستهدف تسهيل أعمال الوزارة والتركيز على سبعة مجالات، من بينها كشف وتحديد الأهداف العسكرية، والقيادة والتحكم، والدعم اللوجستي.

وقال البيان الرسمي إنه في ضوء سعي الدول الأجنبية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن للوزارة:" تحديد الموقف إزاء النزاعات في المستقبل القريب".

وأوضح البيان أن استخدام الذكاء الاصطناعي سوف يسهم كذلك في تسريع العمليات القتالية، وسوف يقلص حجم الأخطاء البشرية ويدعم توفير التدخل البشري عبر استخدام الأتمتة.

كما أعلنت الوزارة سياسة استراتيجية لتوفير استخدام الموارد البشرية التي تتمتع بالخبرات الإلكترونية، وقالت إنها ستشرع في تشغيل مثل هذه النوعية من العمالة تحت بند مستقل في ميزانية العام المالي الجديد 2025 اعتبارا من أبريل المقبل.