احذر استخدام الهاتف كوسيلة لتهدئة الأطفال.. مخاطر غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - يلجأ الكثير من الآباء إلى إعطاء الأطفال الهواتف المحمولة للمساعدة في تهدئتهم أثناء البكاء أو الغضب.

وكشفت دراسة جديدة أجراها فريق البحث من جامعة Eötvös Loránd في هنغاريا ونشرت في مجلة Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry أن القيام بهذه العادة قد تحمل المزيد من المخاطر على المدى البعي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وطلب الباحثون في الدراسة من 265 من الآباء والأمهات ملء استبيانات حول سلوك أطفالهم (بلغت أعمارهم 3.5 سنة في المتوسط)، وتم إجراء استبيان للمتابعة بعد عام.

ووجد الباحثون أنه كلما زاد ميل الوالدين لإعطاء الهواتف لأطفالهم كأداة تهدئة، كلما ساءت مهارات إدارة الغضب والإحباط لدى أطفالهم بعد عام.

وقالت الدكتورة فيرونيكا كونوك، المعدة الأولى للدراسة إذا أعطى الآباء والأمهات بانتظام الهواتف لأطفالهم لتهدئتهم أو منع الغضب فلن يتعلم الطفل تنظيم عواطفه، ما يؤدي إلى مشكلات إدارة الغضب، ولا يمكن علاج نوبات الغضب بالأجهزة الرقمية، ويجب أن يتعلم الأطفال كيفية إدارة مشاعرهم السلبية بأنفسهم.

ونصحت بضرورة تدريب الأطفال على المواقف الصعبة، ومساعدتهم على التعرف على مشاعرهم، وتعليمهم كيفية التعامل معها.

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