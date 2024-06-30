الامارات | أسباب خفقان القلب بعد الأكل.. هل تستدعي القلق؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مختصون أن خفقان القلب بعد الأكل لا يعني بالضرورة أن هناك شيئاً سيئاً، ولكن إذا حدث هذا الخفقان بشكل متكرر وكان مصحوباً بأعراض أخرى، فعندئذ يجب استشارة الطبيب، فربما يكون السبب هو الإصابة بمرض ولم يتم علاجه.

ومن المشاكل والأمراض، التي قد تسبب خفقان القلب بعد الأكل: السكري من النوع الثاني، والأورام، ومشاكل الدورة الشهرية، وبعض المأكولات والمشروبات، وفرط نشاط الغدة الدرقية، وبعض الأمراض النفسية والاضطرابات، والأطعمة الغنية بالدهون، والكربوهيدرات، والتي تتسبب في إفراز الكثير من الأنسولين والإدرينالين في الجسم.

وعند حدوث هذا الخفقان بشكل متكرر يجب استشارة الطبيب، والذي يجري بعض الفحوصات للتعرف على السبب الحقيقي، وتشمل هذه الفحوصات قياس مستويات السكر، وقياس كهربائية القلب، وتنظير القولون، والمؤشرات الالتهابية، وفي النهاية يوصى بتناول طعام صحي بقليل من السكر والدهون مع تقليل الكافيين.

ونادراً ما يمكن أن يتسبب خفقان القلب بعد الأكل في تطور مرض يهدد الحياة، ولكن أعراضاً مثل الألم في منطقة الصدر والشعور بالضيق، والارتباك، أو الاضطرابات البصرية أو الحسية تستدعي استشارة الطبيب على الفور