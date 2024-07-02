الامارات | سلسبيل صوالحة بطلة «تحدي القراءة العربي» في فلسطين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت الطالبة سلسبيل حسن صوالحة لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة على مستوى دولة فلسطين، في ختام تصفيات شارك فيها 346 ألفاً و778 طالباً وطالبة من 1486 مدرسة، وتحت إشراف 4105 مشرفي ومشرفات قراءة.

وجاء تتويج الطالبة سلسبيل حسن صوالحة من الصف الحادي عشر في مدرسة بني نعيم الثانوية للبنات من مديرية شمال الخليل التعليمية باللقب، خلال الإعلان عن أسماء الفائزين عبر تقنية تيمز، بمشاركة الوكيل المساعد للشؤون الطلابية بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور، ومدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الدكتور فوزان الخالدي.

كما جرى الإعلان عن فوز فادي عبدالرحمن أبوحمدة من منطقة قلقيلية بلقب «المشرف المتميز»، ومدرسة بنات عورتا الثانوية من منطقة نابلس بلقب «المدرسة المتميزة». وفي فئة أصحاب الهمم، كان المركز الأول من نصيب الطالبة جوان عاصم أسعد من الصف العاشر في مدرسة القبس للإعاقة البصرية التابعة لمديرية رام الله والبيرة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الدكتور عبدالكريم سلطان العلماء، إن «ارتفاع أعداد المشاركين من طلاب وطالبات فلسطين في الدورة الثامنة من تحدي القراءة العربي يحمل دلالات عدة، أبرزها قوة الحضور الثقافي والفكري في المجتمع الفلسطيني، والاهتمام الكبير من قبل المؤسسة التعليمية الفلسطينية بتشجيع الطلبة على القراءة، وكذلك التنسيق الكبير بين مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية، والقناعات المشتركة التي يحملها الجانبان حول محورية الدور الذي تلعبه الثقافة في نهضة المجتمعات، وبناء مستقبل مشرق للأجيال المقبلة».