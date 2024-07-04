"إزاي تخلي شريك حياتك يشعر بالأمان؟".. 8 نصائح مهمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إن الشعور بالأمان في العلاقة مع شريكك أمر ضروري لعلاقة سعيدة وطويلة الأمد.

إليك 8 طرق بسيطة ولكنها فعالة للغاية لمساعدة شريكك على الشعور بالراحة والأمان معك في العلاقة، بحسب timesofindia.

التواصل بشكل صادق

تأكد من أن تكون دائمًا صادقًا ومنفتحًا في التواصل، قم بإنشاء بيئة يشعر فيها شريكك بالراحة في التعبير عن أفكاره ومشاعره ومخاوفه دون خوف من الحكم عليك.

اظهر التعاطف

اعتمد على الذكاء العاطفي من خلال إظهار التعاطف والاستماع بنشاط لشريكك، اسعى إلى فهم مشاعرهم والتحقق من صحته، حتى عندما لا تتفق بالضرورة مع وجهات نظرهم أو آرائهم.

كن جديرا بالثقة

تأكد دائمًا من الوفاء بوعودك والتزاماتك، يجب أن يشعر شريكك بالثقة في أنه يمكنه الاعتماد عليك والثقة في كلمتك.

احترام الحدود

احترم المساحة الشخصية لشريكك وحدوده، افهم حدودهم واعترف بها، ولا تضغط عليهم أبدًا في مواقف أو أنشطة غير مريحة لا يشعرون بالارتياح تجاهها.

توفير الطمأنينة

كن متسقًا مع الطمأنينة والدعم، دع شريكك يعرف أنك موجود من أجله وتدعمه.

كن جديرًا بالثقة

كن موثوقًا ومتسقًا في تصرفاتك، تأكد من أن شريكك يشعر بالأمان، لأنه يعرف أنه يستطيع الاعتماد عليك في الأوقات الجيدة والسيئة.

احترم آرائهم

قدّر آراء وقرارات شريكك، أظهر الاحترام لأفكاره، حتى عندما تكون لديك وجهات نظر مختلفة، وحاول التعبير عن خلافاتك باحترام.

احترم استقلالهم

ادعم شريكك في متابعة اهتماماته وأهدافه الفردية، من المهم قضاء بعض الوقت بعيدًا عن علاقتك دون الشعور بالسيطرة أو الاختناق، مع تحقيق التوازن بين التواجد معًا والمساحة الشخصية.

مليئة بثعابين سامة وزيارتها ممنوعة..20 صورة من أخطر جزيرة في العالم (صور)

شائعة ومتوفرة.. 7 أطعمة تحمى الكلى من التلف والأمراض

4 أبراج سعيدة الحظ في بداية يوليو.. وخبير يحذرهم

ما تأثير خفض درجة حرارة التكييف أثناء النوم على صحتك؟.. مفاجأة

ما سر الإصابة بالإسهال بعد تناول بعض الفواكه؟