روسيا تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق بريانسك اليوم الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ألكسندر بوجوماز، حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، اليوم الخميس، عن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق بلدتي كلينتسوفسكي وتروبشيفسكي في المقاطعة الواقعة غربي روسيا، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وكتب "بوجوماز"، عبر حسابه على تليجرام: "تم التصدي لمحاولة كييف تنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيّرة، وجرى إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق بلدتي كلينتسوفسكي وتروبشيفسكي من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".

وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأشار إلى أن خدمات العمليات والطوارئ تعمل في المكان.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.