مكملات الفيتامينات.. هل هي مفتاح طول العمر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - دبأ

لطالما شغل الإنسان هاجس العيش لفترة أطول، ودفعه ذلك للبحث عن إكسير الحياة، ومع تطور العلوم، برزت مكملات الفيتامينات كأحد الحلول الممكنة لإطالة العمر، فما هي حقيقة تأثيرها على هذا الجانب؟

كشفت دراسة جديدة نشرتها إحدى الدورية العلمية وشملت زهاء 400 ألف شخص أن تناول حبوب الفيتامينات التي تعرف باسم "Multi Vitamins" لا يساعد في إطالة العمر.

وأوضحت الباحثة إيريكا لوفتفيلد من المركز الوطني الأمريكي لأبحاث السرطان، إنه بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ مع الأمراض المزمنة الرئيسية، "لم نجد أي دلائل على أن حبوب الفيتامينات المتعددة تساعد في إطالة العمر بالنسبة للأشخاص الذين يتناولونها بشكل منتظم".

وقامت المجموعة البحثية تحت رئاسة لوفتفيلد بتحليل البيانات التي وردت في ثلاث دراسات شملت أكثر 390 الف شخص خضعوا لمتابعة صحية لفترة تصل إلى 27 عاماً في المتوسط، وكانت أعمارهم تبلغ في المتوسط 61 عاماً لدى بدء الدراسة.

وفي الثلاثة عقود من المتابعة المستمرة، توفي زهاء 165 الف من المتطوعين في التجربة، من بينهم 50 ألف فارقوا الحياة إثر إصابتهم بالسرطان و35 ألف بسبب أمراض القلب ونحو 9275 توفوا بسبب السكتات الدماغية.

ووفق الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية، لم يرصد الفريق البحثي أي صلة بين تناول حبوب الفيتامينات المتعددة واحتمالات الوفاة طوال فترة الدراسة.

جدير بالذكر أنه تم التأكيد على عدة عوامل لها تأثير يربط الصحة بطول العمر، العرق والنوع وطبيعة التعليم ونوعية الوجبات الغذائية.