هذا الشهر قد تواجه أموراً تثقلك بالأعباء وتكون افكارك مشتّتة

مهنيًا: قد تواجه هذا الشهر أموراً تثقلك بالأعباء وتكون افكارك مشتّتة، ويغلب عليك التعب. قد تتأثر معنوياتك ونفسيتك بالأجواء الشخصية فيكون اداؤك اقل من المعتاد. لا تسمح لمزاجيتك بالتحكم فيك، ولا تحاول استفزاز احد، ولا تتدخل في شؤون احد.

عاطفيًا: تحاول أن تسترجع جزءاً من ذكرياتك الجميلة، وتتخلص من قلق بسيط وتنتعم بالاستقرار واستمرار العلاقة. بعض التنافر في الأجواء، فتارة تبدو رومانسيًا وتفضل الابتعاد عن الصخب، وتارة اخرى تفاجئ الحبيب بقرار الخروج والمشاركة في نشاطات صاخبة، وتتمتع بعواطف قوية وبشغف كبير.