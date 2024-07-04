الامارات | شاهد ردة فعل شاب عمره 28 عاماً ويسمع الأصوات لأول مرة (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني إريك هوفمان، البالغ من العمر 28 عاما، من ضعف سمع جعل قدرته على سماع الأصوات محدودة للغاية أو معدومة تماما.

وفي مقطع فيديو مؤثر، يظهر إريك عاجزا عن الكلام ويبكي بعد أن استطاع السمع لأول مرة بعد إجراء عملية زراعة قوقعة صناعية. وسيستغرق إريك من ثلاثة إلى ستة أشهر حتى يتمكن من فهم جميع الأصوات الجديدة التي يسمعها بالكامل، وخلال هذه الفترة سيخضع لإعادة التأهيل السمعي.

وقال الشاب: "شعرت بأن لحظة عاطفية للغاية في حياتي قد بدأت. كنت سعيدا جدا، أبكي وأشعر بالدهشة عندما سمعت الأصوات بوضوح. اغرورقت عيناي بالدموع عندما سألني اختصاصي السمع عن شعوري. حاولت أن أعبر عما أشعر به، لكن الكلمات لم تتمكن من الخروج من فمي".

ويعاني إريك من ضعف السمع منذ إصابته بالتهاب السحايا، وهو التهاب يصيب البطانة المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، عندما كان عمره ستة أشهر. وهو يعتمد على لغة الإشارة وقراءة الشفاه للتواصل.

ولكن مع تقدمه في السن، ساء سمعه وأصبح التواصل صعبا للغاية، مما دفعه إلى إجراء عملية زراعة القوقعة.

وقال أريك: "كان التواصل الاجتماعي مع الناس هو التحدي الأكبر بالنسبة لي قبل إجراء عملية الزرع لأنني في بعض الأحيان لا أفهم ما يقوله الناس.. كنت أنظر في كثير من الأحيان إلى وجوههم لأتمكن من فهم وقراءة الشفاه. أنا الآن متحمس جدا لسماع الأشخاص يتحدثون بوضوح شديد دون أن يطلبوا التكرار وأن أكون قادرا على مواصلة المحادثات".