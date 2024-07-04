امرأة روسية تكتشف زواجها من رجل مصري بعد فقدان جواز سفرها.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

عاشت فتاة روسية تبلغ من العمر 24 عامًا تجربة غريبة ومروعة عندما اكتشفت أنها متزوجة من رجل مصري لم تقابله أبدًا، وذلك بعد عام من فقدان جواز سفرها.

فقدت الشابة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، جواز سفرها في صيف عام 2021، على الرغم من إبلاغ الشرطة بفقدانه، لم تسعَ لإعادة إصدار جواز سفر جديد لاعتقادها بعدم حاجتها إليه.

ولكن، واجهت مفاجأة صادمة هذا العام عندما حاولت إصدار شهادة ميلاد لطفلها. فاشترطت السلطات حضور زوجها، وهو رجل مصري يدعى "مصطفى".

لم تكن الشابة قد سمعت باسمه من قبل، فكيف تزوجت منه؟!

وبحسب موقع central odditty، اتضح أن "مصطفى" عثر على جواز سفرها المفقود، أو اشتراه من السوق السوداء، واستخدمه للتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقتة في روسيا، مدعيًا أنه متزوج من صاحبة الجواز. تضمنت الوثائق أيضًا شهادة زواج مزورة بتاريخ يناير 2022.

بعد التحقق من صحة رواية الشابة، وتأكيد فقدانها لجواز سفرها وعدم معرفتها بـ "مصطفى"، ألغت المحكمة الروسية الزواج المزعوم.

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