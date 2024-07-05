الامارات | علكة استرالية شائعة تتسبب بهلوسة مستهلكيها والسلطات تصادرها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

سحبت أستراليا منتجين من علكة شائعة بطعم الفطر تسببا في نقل العديد من الأشخاص إلى المستشفى بسبب أعراض مثل "الهلوسة المزعجة" و"القيء المستمر".

وفي سلسلة من تحذيرات الصحة العامة، تم تحذير الناس من تناول علكات "فطر العم الضفدع"، بسبب تقارير عن مستهلكين "يعانون من سمية غير متوقعة".

وتشمل الأعراض الأخرى المبلغ عنها وفقا لتقرير محطة بي بي سي، نشاطًا يشبه النوبات والقلق والنعاس أو فقدان الوعي وتسارع ضربات القلب. وقالت المحطة في تقريرها أنه تم إدخال المرضى إلى المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، وتقوم السلطات الآن بفحص ما الذي قد يتسبب في إصابة الأشخاص بالمرض بالضبط فيما يتعلق بالعلكة الشائعة.

من جهتها قالت حكومة جنوب أستراليا إنه تم العثور على رجل في سن المراهقة "في حالة غير مستجيبة" في وقت سابق من هذا الشهر، بعد تناول عدة قطع من العلكة، وجاء في بيانها: "تم تقديم العلاج له وتعافى الآن".

كما سجلت ولايات أخرى حالات دخول إلى المستشفى، بما في ذلك خمس حالات في نيو ساوث ويلز. وقال الدكتور دارين روبرتس، المدير الطبي لمركز معلومات السموم في نيو ساوث ويلز، في بيان يوم الأربعاء الماضي أن " التحقيقات مستمرة بشأن ما تحتويه هذه المنتجات." محذرا "نوصي بشدة بعدم استهلاك الناس لها".

وقام موقع Uncle Frog - الذي تم إغلاقه مؤقتًا - بتسويق الشركة المنتجة سابقًا على أنها شركة مقرها خليج بايرون تقدم علكة "مصممة خصيصًا لتعزيز الرفاهية العامة".