الامارات | تغريم صحافية سخرت من طول ميلوني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ووسائل إعلام محلية، إن محكمة في ميلانو قضت بدفع صحافية تعويضاً بـ5000 يورو (5465 دولاراً) لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بسبب سخريتها منها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما فرضت المحكمة غرامة إضافية قدرها 1200 يورو، مع وقف التنفيذ، على الصحافية جوليا كورتيزى بسبب سخريتها في أكتوبر 2021 على منصة «إكس» من طول ميلوني. وقالت المحكمة إن الأمر يندرج تحت انتقاد الهيئة الخارجية للتقليل من الشأن والإهانة، بما يشكل «سخرية من شكل الجسد».

واتخذت ميلوني إجراءات قانونية بحق الصحافية بعد سجال بينهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعترضت ميلوني التي كان حزبها (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرف في المعارضة حينها، حين نشرت الصحافية صورة ساخرة تضعها مع الزعيم الفاشي الراحل بينيتو موسوليني في الخلفية. وردت كورتيزى بمنشورات أخرى وقتها، بما شمل منشوراً قالت فيها: «أنت لا تخيفيني يا جورجيا ميلوني. ففي كل الأحوال طولك 1.2 متر فقط. لا أستطيع حتى رؤيتك».

وبوسع الصحافية الطعن على الحكم. وقال محامي ميلوني، إن رئيسة الوزراء ستتبرع لجمعيات خيرية بأي تعويضات قد تتلقاها.