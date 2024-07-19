الامارات | طردها من البيت لإرضاء زوجته.. شابة ترفع على والدها قضية "نفقة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادثة نادرة رفعت شابة مصرية قضية نفقة على والدها بعدأن طردها من منزله رافضاً الإنفاق عليها لإرضاء زوجته الجديدة.

وحسب المحامية نهى الجندي، فإن موكلتها وهي طالبة بمعهد الخدمة الاجتماعية، عاشت مع والدها وزوجته بعد زواجهما قبل عام وكانت زوجة أبيها تعاملها معاملة جيدة، لكنها بعد حملها بدأت تغير من أسلوبها، وبدأت تحاول إزعاجها بكل الطرق، حتى افتعلت معها مشكلة ذات يوم وطلبت من زوجها طرد ابنته من المنزل.

وأضافت المحامية حسب"العربية.نت" أن الأب بالفعل قام بما طلبته زوجته، وطرد ابنته الوحيدة من المنزل، ولدى سؤال الابنة لوالدها "أروح فين؟" رد الوالد "اتصرفي، اشتغلي، أنا مش ملزم أصرف عليكي".

وقالت الجندي إنه بحسب القانون، يبقى الأب ملزما بالإنفاق على بناته حتى الزواج، ولأن الفتاة وجدت نفسها في الشارع، ولجأت إلى أقارب والدتها دون مال لتعتاش به، فاضطرت إلى رفع قضية "نفقة أقارب" لإلزام الأب بالتكفل بابنته.

يذكر أن محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، كانت ألزمت الأب بدفع نفقة شهرية لابنته بقيمة 1500 جنيه مصري، بالرغم من أن الأب مقتدر حيث يعمل موظفا، كما لديه مشروع خاص في تجارة السيارات بالشراكة مع شقيقه.

إلا أن ما قدم للمحكمة من مستندات كان مجرد مرتب صغير، حيث لم تستطع الفتاة إثبات شراكة والدها في مشروع تجارة السيارات، في حين قال الأب أمام المحكمة إن لديه التزامات، وإنه متزوج بأخرى.