شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 شخصًا جراء الأمطار الغزيرة في النيجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الأمنية في النيجر عن وفاة 15 شخصاً؛ نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت مدينة مارادي، العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وقال حاكم المدينة يوسوفو مامان: "سجلنا 15 خسارة في الأرواح البشرية، كما سجلنا إصابات وأضرارًا مادية كبيرة جدًا"، مشيراً إلى جهود لنقل المنكوبين إلى أماكن أخرى. وتعد مارادي المنطقة الأكثر تضررًا من الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ يونيو الماضي على النيجر.

