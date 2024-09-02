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مقتل 15 شخصًا جراء الأمطار الغزيرة في النيجر

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واس - نيامي 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الأمنية في النيجر عن وفاة 15 شخصاً؛ نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت مدينة مارادي، العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وقال حاكم المدينة يوسوفو مامان: "سجلنا 15 خسارة في الأرواح البشرية، كما سجلنا إصابات وأضرارًا مادية كبيرة جدًا"، مشيراً إلى جهود لنقل المنكوبين إلى أماكن أخرى. وتعد مارادي المنطقة الأكثر تضررًا من الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ يونيو الماضي على النيجر.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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