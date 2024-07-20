الامارات | صيف دبي 2024.. آلاف العروض والأنشطة الترفيهية لسكان دبي وزوارها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتيح مفاجآت صيف دبي، في دورتها الـ27، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لسكان المدينة، فرصة مثالية للاستمتاع بآلاف العروض والأنشطة الترفيهية خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. ويشمل ذلك العديد من الأنشطة التي يمكن الاستفادة منها بأفضل الأسعار حصرياً لسكان دولة الإمارات وزوّارها من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتقدم باقة مفاجآت صيف دبي الحصرية من إنترتينر، أكثر من 7000 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً»، في أفضل المطاعم، والحدائق المائية، والمعالم السياحية، ومتاجر مستحضرات التجميل، ووجهات اللياقة البدنية، وغيرها من الوجهات والتجارب في مختلف أنحاء دبي.

وتتيح الباقة لسكان دبي وزوارها توفير آلاف الدراهم في أبرز الوجهات الترفيهية ومعالم الجذب السياحي على مستوى المدينة، ويمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بتجارب طعام بأفضل الأسعار.

وتقدم مئات الفنادق والوجهات السياحية الأكثر شهرة في دبي تخفيضات رائعة لسكان دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، لإتاحة الفرصة للجميع للاستمتاع بعطلة صيفية لا تنسى وبأفضل الأسعار، مع تجارب الضيافة الفاخرة التي تشتهر بها المدينة، حيث تكشف أفضل المنتجعات والفنادق فئة الخمس نجوم عن تخفيضات لا ينبغي تفويتها على أسعار الغرف والمطاعم وعلاجات السبا وغيرها.

وأصبح قضاء الصيف في دبي بصحبة العائلة أفضل من أي وقت مضى، مع العديد من العروض والتجارب التي تقدمها الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية للعائلات خلال مفاجآت صيف دبي 2024، مع عودة العروض المجانية للأطفال، التي تستمر إلى 1 سبتمبر المقبل، حيث تسمح مئات الفنادق على مستوى المدينة لما يصل إلى طفلين، بالإقامة في غرف البالغين وتناول الطعام برفقتهم من دون أي تكلفة إضافية. كما تقدم العديد من الفنادق جلسات ترفيه وألعاب مجانية وغيرها كثير، ما يساعد العائلات على صنع ذكريات لا تنسى خلال فصل الصيف.

ويهدف المخيم الصيفي لمتحف الشندغة إلى مشاركة الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 و13 عاماً، في تحديات مميزة وأنشطة داخلية مذهلة على مدى أسبوعين، من 15 حتى 19 يوليو، ومن 22 حتى 26 يوليو، ما يتيح للأطفال فرصة تعزيز التفكير النقدي، والنشاط البدني، والقدرة على حل المشكلات.

ويقدم المخيم الصيفي لحي الفهيدي التاريخي مجموعة رائعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 و13 عاماً. وسيتم عقد ورش العمل على مدار أسبوعين من 22 إلى 26 يوليو، ومن 5 إلى 9 أغسطس، باللغتين الإنجليزية والعربية من قبل متخصصين في بيئة آمنة تشجع الأطفال على تطوير مهاراتهم الشخصية.

وتدعو مدينة إكسبو دبي المستكشفين الصغار الذين تراوح أعمارهم بين 5 و12 عاماً للاستمتاع بتجارب صيفية غنية في الفترة من 8 يوليو حتى 23 أغسطس. وتقدم هذه التجربة مزيجاً مثالياً من المرح والتعلم وصنع الذكريات الدائمة، وهو مملوء بالأنشطة الإبداعية، وجلسات الروبوتات، والتخييم، والتصوير الفوتوغرافي، والرياضة، واللياقة البدنية، والأنشطة المائية الممتعة، وغيرها.

يمكن للأطفال في جميع أنحاء المدينة الانطلاق في تجارب إبداعية مميزة، من خلال المخيمات الصيفية الاستثنائية التي تُقام في مجموعة من وجهات الجذب السياحي الرائدة. ويعود سكي دبي بمخيمه الصيفي الرائع من 1 يوليو حتى 30 أغسطس، حيث يدعو المستكشفين الصغار للاحتفاء بفصل الصيف في الأجواء المملوءة بالثلوج. ويقدم سكي دبي تذاكر يومية أو أسبوعية للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 4 و12 عاماً، ما يفتح الباب أمام كثير من المرح والتعلم من خلال مجموعة من الأنشطة الرياضية والبرامج التعليمية والرحلات إلى ڤوكس سينما وماجيك بلانيت، وغير ذلك كثير.