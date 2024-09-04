طبيب يحذر .. الإفراط في تناول اللحوم يصيبك بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - يحرص العديد من الأشخاص على تناول اللحوم بإفراط يهدد صحة الأشخاص ويزيد من خطر الإصابة بالخرف، وذلك حسب ما ذكره موقع express البريطانية.



حذّر الدكتور أوجلا من "أن الالتزام طويل الأمد إما بنظام الكيتو أو النظام الغذائي آكل اللحوم قد يكون مؤيداً للالتهابات والشيخوخة".

وأشار إلى دراسات لاحظت تغييرات في الأعضاء الرئيسية مثل القلب والكلى، بسبب تراكم الخلايا المسنّة الناتجة عن الالتهاب والتسمم الجهازي بسبب الإفراط في أكل اللحوم.

كما سلط الطبيب الضوء على الأبحاث المقلقة حول النظام الغذائي آكل اللحوم، والتي أشارت إلى أنه "يعزز تليف القلب واختلال وظيفة الميتوكوندريا".

ومع ذلك، كان الاكتشاف الأكثر إثارة للقلق بالنسبة له هو ارتفاع مستويات الكوليسترول الموجودة لدى معظم من يلتزمون بهذا النظام الغذائي.

وأعرب عن قلقه قائلاً: "هذا شيء يقلقني، أن يعرض الناس أنفسهم لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى الخرف أيضاً.

وأضاف: "أعتقد أن هذا لعب بالنار، نظراً لأننا لا نملك دراسات طويلة الأمد للأشخاص الذين يتناولون هذه الأنظمة الغذائية".

على الجانب المشرق، أقر الطبيب بفوائد أظهرها النظام الغذائي آكل اللحوم عند اتباعه لفترة قصيرة، بهدف إنقاص الوزن.

فنظام كيتو الغذائي يساعد على تحسين وتنظيم نسبة الغلوكوز في الدم، ويقدم ذلك فوائد علاجية لمن يحتاجون إلى إدارة الوزن ونسبة السكر بالدم خلال فترة معينة.