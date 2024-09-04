ماذا يحدث لمريض السكري إذا أكل حلويات المولد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يحرص مرضى السكري على تجنب حلويات المولد، مثل الفولية والحمصية والملبن، لاعتقادهم أنه ستؤثر سلبًا على صحتهم، نظرًا لمحتواها العالي من السكريات.

نستعرض في التقرير التالي، تأثير حلويات المولد على مرضى السكري، وفقًا لموقعي "EatingWell" و"Healthline" والجمعية الأمريكية للسكري وجامعة ميشجان الأمريكية.

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كيف تؤثر حلويات المولد على مرضى السكري؟

الحلويات ليست ممنوعة لمرضى السكري -بنوعيه الأول والثاني- كما يعتقدالكثير من الأشخاص، بل يمكنهم تناولها، ولكن يراعى الاعتدال، لأن الإفراطفيها يشكل خطرًا كبيرًا على صحتهم.

وبحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، يجب أن تكون نسبة السكريات لمريض السكري تتراوح بين 5 و10% من إجمالي سعراته الحرارية اليومية.

وهذه النسبة من السكريات تعادل 12 ملعقة صغيرة عند اتباع حمية غذائية تحتوي على 2000 سعرة حراري، نقلًا عن الإرشادات الغذائية للأمريكيين.

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في المقابل، توصي جمعية القلب الأمريكية باستهلاك 7 ملاعق صغيرة ونصفمن السكر فقط، بحيث تعادل نسبة السكريات 6% من إجمالي السعراتالحرارية اليومية.

والجدير بالذكر أن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC تؤكد أن الجرعة اليومية المناسبة من السكر تختلف من شخص لآخرحسب النوع، حيث تحتاج النساء إلى 15 ملعقة صغيرة، بينما الرجال من 17 إلى 19 ملعقة صغيرة.

ونظرًا لتضارب المعلومات حول الجرعة الآمنة من السكر، ينبغي على مريضالسكري استشارة الطبيب المعالج في هذا الأمر، ليخبره بالكمية المناسبة من الحلويات، حفاظًا على سلامته.

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ويرجى العلم إذا أفرط مريض السكري في حلويات المولد، قد يتعرض لـ:

1- زيادة سكر الدم

إذا لم ينتبه مريض السكري للكمية المستهلكة من حلويات المولد وتناولها بشكل مفرط، ستشهد مستويات سكر الدم لديه ارتفاعًا كبيرًا، مما يجعله يعاني من:

- العطش الشديد.

- كثرة التبول.

- الصداع.

- تشوش الرؤية.

- الإرهاق.

2- الحماض الكيتوني السكري

إذا تسببت حلويات المولد في ارتفاع سكر الدم لدى مريض السكري إلى 240 مجم / ديسيلتر، سيصاب بمشكلة تعرف باسم "الحماض الكيتوني".

وتحدث الإصابة بالحماض الكيتوني، نتيجة لعدم وجود ما يكفي من هرمون الإنسولين لاستخدام سكر الحلويات كمصدر للطاقة، ما يدفع الجسم إلىتكسير الدهون، لتتحول كيتونات، وهي عبارة عن أحماض يؤدي ارتفاعها فيالدم إلى ظهور الأعراض التالية:

- التعب.

- الغثيان.

- القيء.

- الإسهال.

- صعوبة التنفس.

- الارتباك.

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