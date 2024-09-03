الاستثمار والتخصيص بالأندية الرياضية السعودية لقاء بغرفة الشرقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظمت غرفة الشرقية مُمثلة بمركز الاستثمار والدراسات بالشراكة مع وزارة الرياضة، لقاءً تحت عنوان “الاستثمار والتخصيص بالأندية الرياضية السعودية”, بحضور عدد من رجال ورواد الأعمال والمختصين والمهتمين في الاستثمار الرياضي، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بالدمام.

ويأتي اللقاء ضمن أنشطة الغرفة لفتح الفرص الاستثمارية أمام قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية، وتعزيز أوجه الاستثمار الرياضي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تحقيقاً لرؤية السعودية 2030 بما يعود بالمُساهمة الإيجابية على الناتج المحلي.

واستعرض اللقاء معالم الرياضة في المملكة وتسليط الضوء على البُعد الرياضي للعبة كُرة القدم من الجوانب الاستثمارية، وأوجه الاستثمار في تخصيص تملك الأندية، وخطوات وإجراءات الطرح للمُستثمرين، والتخصيص بالأندية الرياضية.

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