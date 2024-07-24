الامارات | «مدهش» في يوبيله الفضي.. تجارب السعادة بلا حدود

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل «عالم مدهش»، إحدى كبرى الوجهات الترفيهية والتثقيفية المفضّلة في دبي، العائلات والأطفال طوال فصل الصيف في دورته الكبرى، للاحتفال بالذكرى الـ25 (اليوبيل الفضي) لانطلاق شخصية مدهش.

وتتضمن دورة هذا العام، التي تستمر حتى 18 أغسطس المقبل، الكثير من الألعاب والتجارب الجديدة والمثيرة والأنشطة التي يقدّمها «عالم مدهش»، وتضم 170 لعبة ووجهة جذب، وتدور حول مغامرات «مدهش» و«دانة» طوال فصول العام.

ويقدّم «عالم مدهش»، ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي، هذا العام عدداً من الألعاب، بما فيها حديقة الألعاب المطاطية التي تضم تسع ألعاب ومناطق جذب جديدة تناسب جميع الفئات العمرية؛ ويمكن للأطفال تحدّي أصدقائهم وأفراد عائلاتهم في مناطق المنافسات، والمشاركة في مسار الحواجز والعوائق، وتحدّي أنفسهم ومهاراتهم على حبل الانزلاق المصمّم على شكل سمكة قرش.

ويمكن للصغار الاستمتاع بتجربة ملهمة في أول مخيم صيفي لـ«عالم مدهش»، إذ تم تصميم برنامجين مخصصين للذين تراوح أعمارهم بين أربعة وثمانية أعوام، و8 و14 عاماً، من أجل توفير بيئة آمنة وداعمة للتعلّم والنموّ وقضاء أسعد الأوقات. وتهدف الأنشطة المتنوّعة وفرص التعلّم إلى تحفيز الفضول والإبداع، لزيادة ثقتهم بأنفسهم، وقدرتهم على التأقلم مع الظروف، ومهارات العمل الجماعي، وتكوين صداقات جديدة.

ولإضفاء مزيد من الحماسة والإثارة، توفر فعاليات «عالم مدهش» أجواء من المرح والسعادة بلا حدود لكل من يزورها طوال فصل الصيف، إذ تضم الوجهة أكثر من 100 لعبة أركيد وتجربة بتقنية الواقع الافتراضي، وعروضاً حية، وورش عمل فنية وحرفية تفاعلية.