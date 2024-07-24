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الامارات | حوت عملاق يهاجم قاربا أميركيا ويوقع ركابه في البحر.. فيديو

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجم حوت عملاق قاربا قبالة ساحل بورتسموث في نيو هامبشاير بالولايات المتحدة الأميركية، ما أدى إلى سقوط ركابه في البحر.

وقال أصحاب قارب آخر كانوا في الجوار وتمكنوا من توثيق الحادث، إنهم تمكنوا من سحب شخصين إلى بر الأمان، فيما لم يصب الحوت بأذى.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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