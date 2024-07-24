الامارات | حوت عملاق يهاجم قاربا أميركيا ويوقع ركابه في البحر.. فيديو

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حوت عملاق يهاجم قاربا أميركيا ويوقع ركابه في البحر.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجم حوت عملاق قاربا قبالة ساحل بورتسموث في نيو هامبشاير بالولايات المتحدة الأميركية، ما أدى إلى سقوط ركابه في البحر.
وقال أصحاب قارب آخر كانوا في الجوار وتمكنوا من توثيق الحادث، إنهم تمكنوا من سحب شخصين إلى بر الأمان، فيما لم يصب الحوت بأذى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App