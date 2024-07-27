الامارات | فنانو شوارع باريس في انتظار إيرادات الأولمبياد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتبر العاصمة الفرنسية باريس واحدة من أهم المدن في العالم في مجال فنون الشارع، والرسامين المتجولين، وحجز أبرز الفنانين المتجولين أماكنهم في ساحة «دو تيرتر»، الشهيرة التي تقع على تل في منطقة مونمارتر شمال باريس، ويأمل هؤلاء الرسامون بموسم إيرادات كبير مع انطلاق فعاليات أولمبياد باريس والعدد الكبير للسياح المتوقع وجوده في العاصمة الفرنسية هذه الفترة.

وتوجد ثلاث مناطق مشهورة بفن الشارع في باريس هي منطقة أوبيركامبف، وبلفيل ومينيلمونتان، وتشهد هذه المناطق تجمعات كبيرة من فناني الشارع المحليين الذين يقصدونها في المواسم السياحية والمناسبات الكبيرة.