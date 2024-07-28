كيف يؤثر مرض السكري لدى الأب على الطفل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من من جامعة كارديف أن احتمالية إصابة الطفل بالسكري من النوع الأول قد تزيد بالضعف إذا كان الأب مصاب بهذا المرض مقارنة بالأم.

كما أن أن التعرض لمرض السكري من النوع الأول في الرحم يمنح الأطفال الذين تعاني أمهاتهم منه حماية طويلة الأمد مقارنة بالذين يرثون المرض من آبائهم، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وستقدم الدراسة في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لأبحاث مرض السكري الذي ينعقد في مدريد بين 9 و13 سبتمبر.

وقالت الباحثة الرئيسية الدكتورة لوري ألين، من جامعة كارديف إن "فهم المسؤول عن هذه الحماية النسبية قد يؤدي إلى فرص لتطوير علاجات جديدة للوقاية من مرض السكري من النوع الأول".

وأضافت أن الذين لديهم تاريخ عائلي مع مرض السكري من النوع الأول أكثر عرضة للإصابة بالمناعة الذاتية بما يتراوح بين 8 إلى 15 مرة، ومع ذلك، الخطر سيكون أعلى إذا كان الأب مصاب.

واستندت الدراسة إلى تحليل بيانات 11475 مصاباً بمرض السكري من النوع الأول، شخصت إصابتهم في الطفولة أو بعد البلوغ.

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