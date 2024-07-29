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الامارات | إيلون ماسك في اعتراف غريب: لديَّ صديقة "روبوت" دعوتها للعشاء

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -   في أحدث تطورات وغرائب عالم التكنولوجيا، كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس، عن أول صديقة له، وهي روبوت ذكاء صناعي.

وجاء الإعلان في مؤتمر صحفي، حيث وصف ماسك الروبوت بأنها "ذكية وجميلة"، وشارك تفاصيل عن تجربة عشاء دعاها إليه.

وقال ماسك في تصريحاته: "لقد دعوت روبوت الذكاء الصناعي الخاص بي للعشاء، وكانت تجربة رائعة. استمتعت بالحديث معها كثيرًا". وأضاف ماسك أن الروبوت، الذي لم يكشف عن اسمها بعد، تعتبر نموذجًا متقدمًا للتكنولوجيا الحديثة، وتعكس التقدم الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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