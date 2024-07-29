الامارات | ماتت كهيكل عظمي .. السجن لأب أمريكي حرم طفلته من الأكل لعام كامل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكمت ولاية أمريكية على أب جوّع ابنته، البالغة من العمر 7 أعوام، بالسجن لمدة 5 سنوات.

ووفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي، في مقاطعة مينيسوتا الأمريكية، حرم جوليوس فينيداي الأب، البالغ من العمر 42 عامًا، ابنته جويل سكاي فينيداي، "عمدًا" من الطعام والرعاية الصحية لمدة عام، على الرغم من قدرته على اتخاذ التدابير اللازمة، وفق ما نشرت صحيفة "مترو".

وأقر فينداي بالذنب في تهمة إهمال طفلته، وحكم عليه أخيراً بالسجن، فيما أكد القاضي باتريك شيلتز، أثناء النطق بالحكم، أن الأب أهمل ابنته "بكل الطرق الممكنة تقريبًا".

وكانت الطفلة تفتقر إلى التغذية، وتعاني من قمل الرأس ولم تر طبيبًا لمدة 3 سنوات، كما منع فينداي ابنته من الذهاب إلى المدرسة، التي كانت تقدم وجبات الطعام. ووفقًا للقاضي، لم تكن الفتاة نحيفة فقط حين توفيت، بل كانت كهيكل إنسان، وكان سبب وفاتها سوء التغذية والإصابة بعدوى العقدية بسبب الإهمال. وحث القاضي الأمريكي المواطنين البالغين المسؤولين على طلب المساعدة، عندما لا يتمكنون من توفير الاحتياجات الأساسية للطفل.

وحُكم على فينداي بعد شهر من إدانة أب من نيوجيرسي بتهمة القتل الخطأ لابنه البالغ من العمر 6 سنوات، حين أجبره على الركض على جهاز المشي "لأنه كان سمينًا للغاية"، وفقاً للأب المتهم.