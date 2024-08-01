6 أطعمة تمنع تساقط الشعر- احرص على تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني معظم النساء من مشكلة تساقط الشعر ولكن يوجد بعض الأطعمة التي تسهم في خفض مستويات هرمون ثنائي هيدروتستوستيرون، ومنع تساقط الشعر.

ومن ضمن هذه المصادر الغذائية: الشاي الأخضر والذي يساهم في حماية بصيلات الشعر من خلال مضادات الأكسدة التي يحتويها، وفقا لموقع "هيلث لاين".

جوز الهند

يساعد على منع إنتاج هرمون ثنائي هيدروتستوستيرون الذي تسبب زيادته تساقط الشعر.

كما أن البصل يحتوي على مضاد للأكسدة يسمى الكيرسيتين، يثبط إنتاج هرمون ثنائي هيدروتستوستيرون.

وتشمل، الفواكه والخضراوات الأخرى الغنية بالكيرسيتين: الهليون، والسبانخ، والكرنب، والتفاح، والتوت.

بالإضافة إلى أن الكركم يمنع إنزيم 5-ألفا ريدوكتاز من إنتاج هرمون ثنائي هيدروتستوستيرون.

وبالمثل تتضمن قائمة الأطعمة التي تمنع آلية تساقط الشعر.. بذور اليقطين (اللب الأبيض)، وفول الصويا.

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