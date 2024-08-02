دراسة تكشف علاقة مفاجئة بين ميكروب الأمعاء وسرطان المثانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نرمين ضيف الله:

اعتقد العلماء أن صحتنا العامة ترتبط بشكل وثيق بصحة أمعائنا، وذلك بفضل التنوع الهائل من البكتيريا والفطريات والفيروسات التي تعيش فيها، والتي تعرف مجتمعة باسم "الميكروبيوم المعوي".

ومع ذلك، فإن الاكتشافات الحديثة أظهرت صلات مفاجئة بين هذا العالم الصغير في أمعائنا وأمراض تبدو بعيدة كل البعد عنه، مثل سرطان المثانة.

ويعيش أكثر من 10 تريليون ميكروب في أمعائنا، حيث تلعب دورا أساسيا في كيفية تفاعل الجسم مع العناصر الغذائية وتعزز المناعة ضد مسببات الأمراض، وغيرها من الوظائف الهامة.

ووفق "ميديكال إكسبريس"، وجدت دراسة جديدة أجراها باحثو المختبر الأوروبي للبيولوجيا الجزيئية (EMBL) بالتعاون مع جامعة Split في كرواتيا، أن الميكروبات تتدخل في الطريقة التي يستجيب بها الجسم للمواد المسرطنة، التي تتسبب في تحول الخلايا العادية إلى سرطانية، ما يؤدي إلى ظهور الأورام والسرطان.

وفي وقت سابق، وجد الباحثون أنه إذا تعرضت الفئران لنتروزامين BBN (أحد المواد الكيميائية الموجودة في دخان التبغ)، فإنها تصاب بشكل عدواني من سرطان المثانة. لذا، يُستخدم هذا الاكتشاف كنموذج مختبري شائع للسرطان الناجم عن المواد المسرطنة.

أوضحت بلانكا روجي، المعدة المشاركة الأولى للدراسة: "بينما أصيب 90٪ من الفئران المعرضة لـ BBN بأورام المثانة، أصيب 10٪ فقط من الفئران التي تلقت المضادات الحيوية أيضا بالأورام. وهذا دفعنا إلى افتراض أن بكتيريا الأمعاء قد تشارك في تنظيم طريقة معالجة BBN في الجسم.

وكررنا التجربة 5 مرات قبل إدراكنا أنه باستخدام علاج محدد (في هذه الحالة، المضادات الحيوية)، تمكنا من وقف تطور السرطان".

وأوضحت الدراسة أن التحول البيولوجي، وهو قدرة الكائنات الحية الدقيقة على تغيير أو تحليل المواد الكيميائية في بيئتها.

واكتشف الباحثون أن البكتيريا التي تعيش في أمعاء الفئران، يمكنها تحويل BBN إلى BCPN (وهي فئة من المركبات تسمى النتروزامينات).

ولكن BCPN تتركز في المثانة البولية، وتحفز تكوين الورم بطريقة تعتمد على الميكروبيوم.

ثم درس الباحثون أكثر من 500 بكتيريا معزولة ومزروعة لتحديد الأنواع البكتيرية المحددة المشاركة في تحويل BBN إلى BCPN.

وأظهرت الدراسة أنه إذا تم زرع براز بشري في أمعاء فأر ليس لديه ميكروبيوم معوي خاص به، فيمكنه أيضا تحويل BBN إلى BCPN.

وأوضح الباحثون إن هذا يضع الأساس لمزيد من البحث لمعرفة ما إذا كانت ميكروبات الأمعاء لدى الشخص تمثل استعدادا للإصابة بالسرطان الناجم عن المواد الكيميائية، وبالتالي يمكن استخدامها للتنبؤ بالمخاطر الفردية ومنع تطور السرطان.

وتبين من هذه النتائج لا تعني أن استخدام المضادات الحيوية يمكن أن يمنع السرطان عالميا، ويتطلب الأمر إجراء المزيد من الدراسات لفهم كيفية تأثير الميكروبيوم على عملية استقلاب أنواع مختلفة من المواد المسرطنة.

كما نُشرت الدراسة في مجلة Nature.