سر الثقة بالنفس.. خطوات بسيطة لتغيير حياتك إلى الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- إيناس فودة

الثقة بالنفس صفة قيمة جدًا تؤثر على حياتنا الشخصية والمهنية، وتتمثل في تقدير الذات وإيمان الشخص بقدراته الحقيقية، ويمكننا تعزيز ثقتنا بأنفسنا من خلال التركيز على المميزات الإيجابية، وتحقيق الأهداف بخطوات صغيرة ثابتة.

وفي هذا الصدد، قدّم الاستشاري النفسي محمد الليثي، في تصريحات لـ"الخليج 365" بعض النصائح التي تساعد في تحسين الثقة بالنفس وتعزز الشعور بتقدير الذات، والتي جاءت كالآتي:

1. توقف عن المقارنة:

- يعد التصفح المتكرر لوسائل التواصل الاجتماعي وما يعرضه الآخرون من نجاحات مصدرًا للإحباط، قد يجعلك دائمًا تقارن نفسك بالآخرين، تذكر أن كل شخص فريد وله مساره الخاص.

2. اهتم بصحتك الجسدية:

- النشاط البدني والتغذية الجيدة يؤثران على حالتك العامة، وبالتالي على ثقتك بنفسك، وحافظ على نمط حياة صحي.

3. كن فخورًا بإنجازاتك السابقة:

- احتفظ بقائمة بالإنجازات التي حققتها في الماضي. ذكر نفسك بما حققته وكيف تغلبت على التحديات.

4. عزز الأفكار الإيجابية:

- انتبه إلى الأفكار التي تدور في عقلك. هل هي إيجابية أم سلبية؟ حاول تحويل الأفكار السلبية إلى إيجابية، واستخدم عبارات تبعث على الأمل والتفاؤل.

5. تعامل مع الحديث السلبي مع نفسك:

- قد تتحدث مع نفسك بطريقة سلبية، حاول تغيير هذا النمط وتحدث مع نفسك بلطف وتشجيع.

نصائح لتطبيق هذه الاستراتيجيات في الحياة اليومية

وأشار الاستشاري النفسي إلى أنه لتطبيق تلك الاستراتيجيات في الحياة اليومية، من أجل الشعور بالثقة بالنفس يجب اتباع النصائح التالية:

1. التركيز على نقاط القوة:

- حدد أهم المهارات والقدرات التي تتميز بها في العمل أو الحياة الشخصية.

- فكر في المرات التي نجحت فيها بفضل هذه المهارات وكيف يمكنك الاستفادة منها في المستقبل.

- قم بتطوير هذه القدرات واستخدمها في أنشطتك اليومية.

2. إنجاز الأهداف الصغيرة:

- ضع لنفسك أهدافًا بسيطة يمكنك تحقيقها على المدى القصير، مثل إنهاء مهمة معينة أو اكتساب مهارة جديدة.

- ضع خطة عمل واضحة لتحقيق هذه الأهداف وتابع تقدمك.

- احتفل بإنجاز كل هدف صغير، فهذا سيعزز شعورك بالنجاح والثقة بالنفس.

3. التخلص من الأفكار السلبية:

- كن منتبهًا لأي أفكار سلبية عن نفسك وحاول تغييرها إلى أفكار إيجابية.

- عندما تواجه نقدًا، حاول التعامل معه بموضوعية وتحديد ما يمكنك تحسينه.

-احتفظ بسجل للإنجازات التي حققتها لتذكيرك بإيجابياتك.

4. الاعتناء بالمظهر الخارجي:

- خصص وقتًا للعناية بنظافتك الشخصية ومظهرك كل يوم.

- اختر ملابس تشعرك بالثقة والراحة.

- اهتم بنظافة وتنظيم مكان عملك أو منزلك.

5. التعلم من الأخطاء:

- عندما ترتكب خطأ ما، حلله وفكر في كيفية تجنبه في المرة القادمة.

- ناقش الأخطاء مع أشخاص موثوقين للحصول على وجهات نظر جديدة.

- ركّز على الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتحسين الأداء في المستقبل.

6. طلب المساعدة عند الحاجة:

- لا تتردّد في طلب المشورة من زملاء العمل أو أفراد العائلة عند مواجهة مشكلة.

- استفد من خبرات الآخرين وتعلّم منهم.

- كن مستعدًا لتقديم المساعدة للآخرين أيضًا عندما يحتاجونها.

التطبيق المنتظم لهذه الاستراتيجيات في حياتك اليومية سيساعدك، على بناء ثقة أكبر بنفسك على المدى الطويل.

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