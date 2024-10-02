هل السقوط يزيد احتمالات الإصابة بالخرف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت دراسة جديدة علاقة قوية بين السقوط والإصابة بالخرف لدى كبار السن، وحسب الباحثة مولي غارمان، فإن السقوط قد يكون علامة مبكرة على تدهور معرفي، مما يجعل من الضروري إجراء فحوصات عقلية شاملة لكبار السن بعد التعرض للسقوط.

ووفقا لما ورد عبر صحيفة "هيلث داي"، قالت مولي غارمان الباحثة الرئيسية من مستشفى بريغهام: "يبدو أن العلاقة بين السقوط والخرف هي طريق ذو اتجاهين".

وأضافت "قد يكون السقوط بمثابة أحداث سابقة يمكن أن تساعدنا في تحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مزيد من الفحص المعرفي".

نظر فريق البحث في بيانات مطالبات الرعاية الطبية لأكثر من 2.4 مليون من كبار السن، الذين عانوا من إصابة مؤلمة، وكيف كانوا بعد عام.

ووجدت الدراسة أن 10.6% منهم تم تشخيصهم لاحقاً بالخرف، وقال الباحثون إن السقوط يزيد من خطر تشخيص الخرف في المستقبل بنسبة 21%.

وعلى هذا النحو، يوصي الباحثون بأن يخضع كبار السن الذين يذهبون إلى المستشفى لتلقي الرعاية بعد السقوط، لفحص إدراكي إما في غرفة الطوارئ أو في المستشفى.

وقالوا إن مثل هذا الفحص يمكن لكبار السن الذين يحتاجون إلى علاج للتدهور العقلي الحصول عليه في وقت أقرب.

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