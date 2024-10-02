هذا ما يحدث لمرضى الكوليسترول عند تجاهل وجبة الإفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - سعيد شلبي يقول تعتبر وجبة الفطار حجر الزاوية في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية، وتجاهلها قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

لماذا يؤثر تجاهل الفطار على مرضى الكوليسترول؟

تقلبات في مستوى السكر

وأضاف استشاري الكبد لـ"الخليج 365، يؤدي تخطي الفطار إلى تقلبات في مستوى السكر في الدم، مما يحفز الجسم على إنتاج المزيد من الكوليسترول الضار (LDL).

زيادة الشهية

الشعور بالجوع الشديد بعد فترة طويلة من عدم تناول الطعام يدفعك إلى تناول وجبات أكبر وأقل صحة، غنية بالدهون المشبعة التي ترفع مستوى الكوليسترول.

اختلال التمثيل الغذائي

يؤثر تخطي الفطار سلبًا على عملية التمثيل الغذائي، مما يزيد من خطر تراكم الدهون في الشرايين وارتفاع الكوليسترول.

ما هي المخاطر التي يواجهها مرضى الكوليسترول عند تجاهل الفطار؟

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

صعوبة التحكم في الوزن

يؤدي تخطي الفطار إلى زيادة الوزن والسمنة، وهما عاملان خطر رئيسيان لارتفاع الكوليسترول.

زيادة الشعور بالتعب والإرهاق

يقلل نقص الطاقة الناتج عن تخطي الفطار من القدرة على القيام بالأنشطة اليومية.

نصائح لمرضى الكوليسترول لوجبة إفطار صحية:

- الحبوب الكاملة

مثل الشوفان، والخبز المصنوع من دقيق القمح الكامل، فهي غنية بالألياف التي تساعد على خفض الكوليسترول.

- الفواكه والخضروات

تحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف التي تحسن صحة القلب.

- البروتينات الخالية من الدهون

مثل البيض، واللبن الزبادي قليل الدسم، والدجاج المشوي.

- الدهون الصحية

مثل تلك الموجودة في الأفوكادو والمكسرات، تساعد على خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول النافع.

- تجنب الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة

فهي تزيد من مستوى الكوليسترول وتسبب تقلبات في مستوى السكر في الدم.

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