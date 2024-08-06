على غرار الأميرة ديانا.. بنطال "كابري" يعود هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - - أ ف ب

تشهد الموضة النسائية في صيف 2024 عودة قوية لبنطال كابري المفعم بالأنوثة، والذي تألقت به الأميرة ديانا في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

وأوضحت مجلة “Brigitte” أن بنطال كابري، الذي ترجع تسميته إلى جزيرة كابري الإيطالية، تألقت به مؤخراً أيضاً عارضات الأزياء والنجمات العالميات مثل بيلا حديد وفيكتوريا بيكهام.قصّة ثلاثة أرباع

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن بنطال كابري يمتاز بقصّة ثلاثة أرباع، حيث يصل طوله إلى منتصف الساق تقريباً، مشيرة إلى أن يتمتع بطابع صيفي ينطق بالرقة والأنوثة.

وأشارت “Brigitte” إلى أن بنطال كابري يتمتع هذا الموسم بمظهر رزين ومتحفظ، حيث إنه لا يزدان بنقوش الزهور كما الحال سابقاً، وإنما يكتسي في الغالب باللون الأسود ليضفي على المظهر طابعاً جدياً من ناحية ويمثل أساساً جيداً للتنسيق من ناحية أخرى.

ويمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق بنطال كابري مع قطعة فوقية بلا أكمام وذات قصة ضيقة، بينما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة وعصرية من خلال تنسيق البنطال مع بليزر، لا سيما ذي قصة "أوفرسايز".

الأحذية المناسبة

وبالنسبة للأحذية المناسبة، أوضحت “Brigitte” أن بنطال كابري يتناغم مع الأحذية، التي تترك الجزء العلوي من القدم مرئياً، وذلك لإطالة السيقان بصرياً.

وتشمل الموديلات المتناغمة صندل "الميول" والصندل ذي إبزيم الكاحل وحذاء الباليرينا، لا سيما حذاء الباليرينا ذي المظهر الشبكي، والذي يشهد رواجاً كبيراً في الوقت الحالي.