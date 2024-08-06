يحارب الكوليسترول والسرطان.. مشروب ساخن شهير احرص على تناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يُعرف الشاي الأخضر بكونه مشروبا منعشا ومحببا للكثيرين، ولكن ما لا يعرفه البعض هو أن بالإضافة إلى مذاقه اللذيذ، فهو بمثابة سلاحا قويا في مكافحة العديد من الأمراض المزمنة، وذلك بفضل تركيبته الغنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة، وفقا لموقع "healthshots".



درع واقي ضد السرطان



الشاي الأخضر يمتلك خصائص مضادة للسرطان قوية، فمضادات الأكسدة الموجودة فيه، مثل الكاتيكين، تعمل على تثبيط نمو الخلايا السرطانية والحد من انتشار الأورام.



حليف قوي للقلب



يُسهم استهلاكه في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، فهو يعمل على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتحسين الدورة الدموية، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



شباب دائم للبشرة



بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، يعمل هذا المشروب على حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ما يقلل من ظهور التجاعيد ويحسن مرونة البشرة.



تحكم في مستويات السكر في الدم



يساعد على تحسين حساسية الأنسولين، ما يجعله مشروبا مثاليا لمرضى السكري أو الأشخاص المعرضين للإصابة به.

ابتسامة مشرقة



يحتوي أيضا على مركبات تساعد على مكافحة البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان، ما يحافظ على صحة الفم والأسنان.



هدوء وراحة نفسية



يُعرف الشاي الأخضر بقدرته على تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر والقلق، وذلك بفضل مادة الثيانين التي تساعد على الاسترخاء وتحسين المزاج.

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