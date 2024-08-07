ما فوائد إضافة ملعقة عسل إلى الزبادي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراستان جديدتان في جامعة إلينوي، أن إضافة ملعقة عسل للزبادي طريقة جيدة لتحليته، وتعزيز صحة الأمعاء.

يحتوي اللبن على بروبيوتك أو بكتريا صديقة، وحسب النتائج الجديدة تبين أن اختلاطه بالعسل يعزز بقاء البكتريا في الأمعاء، بحسب مجلة "نيوتريشن".

وأجرى الباحثون تجارب مخبرية وسريرية باستخدام أنواع مختلفة من اللبن والعسل، وكانت النتيجة ثابتة في جميع الحالات.

وراقب الباحثون المشاركين في التجربة الأولى، وعددهم 66، طُلب منهم تناول العسل مع الزبادي مدة أسبوعين، ومن خلال الفحوصات والاستبيانات، تبين أن جمع العسل مع اللبن يدعم بقاء سلالات البكتريا الصديقة في الأمعاء.

وفي تجربة أخرى بمشاركة 36 شخصاً، استخدم الباحثون العسل واللبن مع السكر، فسجلوا النتائج الإيجابية نفسها في مجموعة العسل واللبن، ولكن ليس مع إضافة السكر.

وينعكس التحسن في بكتريا الأمعاء إيجابياً على صحة الهضم، وتحسن المناعة، والإدراك، والمزاج.

واقترح الباحثون إضافة التوت، أو البذور أو المكسرات إلى العسل والزبادي للحصول على مزيد من الألياف، لدعم الهضم الصحي وتقليل وصول السكر إلى الدم.