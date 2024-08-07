هذا ما يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول البطيخ الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - البطيخ الأحمر هو فاكهة صيفية منعشة ولذيذة، غنية بالماء والعناصر الغذائية المفيدة، ومع ذلك، قد يعتقد البعض أن الإفراط في تناوله أو تناوله في بعض الحالات الصحية قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية غير المرغوبة، وفقا لما جاء في صحيفة "إزفيستيا".

"حذرت الدكتورة ناتاليا يفيموتشكينا، نائبة مدير مركز البحوث الفيدرالي للتغذية والتكنولوجيا الحيوية، من الإفراط في تناول البطيخ الأحمر، خاصة لمرضى السكري وأصحاب الأمراض الهضمية، وأكدت على أهمية الاعتدال في الاستهلاك حتى يستفيد الجسم من فوائده دون التعرض لأي مضاعفات.

وتقول: "يدور الحديث عن الأشخاص الذين يعانون من نوع ما من أمراض الجهاز الهضمي المزمنة وكذلك داء السكري والقصور الكلوي. وبالطبع الأمر لا يتعلق بالبطيخ الأحمر فقط، لأنه في حالة هذه الأمراض يجب على المريض اتباع حمية غذائية خاصة يصفها الطبيب، لذلك قد يسمح الطبيب المعالج بتناول كمية محددة منه".

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