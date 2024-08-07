عدو على مائدة إفطارك يهدد الكلى ويعرضها للخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الكلى من الأعضاء الهامة للحفاظ على صحة الجسم، حيث تقوم بتصفية السموم وإزالة الفضلات، لذلك يلعب النظام الغذائي دورًا هامًا في الحفاظ على صحة الكلى.

وبحسب ما ذكره موقعي eatingwell، healthline، إليك الأطعمة الضارة على صحة الكلى ويجب مراقبتها على مائدة الإفطار.

أطعمة الإفطار الضارة بصحة الكلى

الأطعمة المقلية:

تعد الأطعمة المقلية غنية بالدهون المشبعة، التي تلحق الضرر بصحة القلب بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول مما يؤثر على صحة الكلى بطريقة غير مباشرة، حيث تزيد من عبء عمل الكلى.

اللحوم المصنعة:

تحتوي اللحوم المصنعة على نسبة عالية من الأملاح والنترات التي تعمل على ضعف الكلى مما ينتج عنه تراكم السوائل والفضلات وتكون غير قادرة على أداء وظائفها بشكل جيد، ويتسبب في إصابة الكلى بالأمراض، ومن أبرزها البسطرمة واللانشون والسجق.

الأطعمة المعلبة:

الأطعمة المعلبة غنية بالمواد الحافظة ونسبة زائدة من الصوديوم، مما يزيد من الضغط على الكلى، من خلال التأثير على وظائفها وتراكم السوائل والفضلات في الجسم، كما أنها تزيد من ضغط الدم، ويرتفع خطر الإصابة بأمراض القلب والكلى.

الأطعمة الغنية بالفوسفور:

الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالفوسفور، قد يعيق الكلى في التخلص منه، وينتج عن ذلك تراكم في الدم، مما يضر بصحة الكلى ويرفع من خطر إصابتها بالأمراض، ومن أبرز الأطعمة البقوليات ، والبيض، و المكسرات.

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