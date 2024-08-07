ضابط فازت بالجائزة.. 30 صورة ومعلومات لا تعرفها عن ملكة جمال أمريكا 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - توجت ضابطة في الجيش الأمريكي ملكة على عرش الجمال في بلادها لعام 2024، خلال حفل التتويج الذي أقيم على مسرح بيكوك في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وبحسب nypost، فازت ملكة جمال ولاية ميشيجان، ألما كوبر، على 50 متسابقة أخرى، ضمن منافسة تميزت بفقرات متعددة منها فقرة ملابس السباحة وفقرة فساتين السهرة والأسئلة المتنوعة ثم السؤال الموحد.

لكن ماذا نعرف عن ملكة جمال أمريكا ألما كوبر؟

عمرها 22 سنة.

كوبر تنحدر من أوكيموس في ميشيجان الأمريكية.

خريجة ويست بوينت، وحصلت على منحة Knight-Hennessy.

تعمل حاليا للحصول على درجة الماجستير في علوم البيانات في جامعة ستانفورد، وفقًا لصفحتها على إنستجرام.

أصبحت أول ضابطة في الخدمة الفعلية للجيش تحصل على اللقب.

رتبتها حاليا ضابط ملازم ثانٍ في الخدمة الفعلية في الجيش الأمريكي.

ستمثل الولايات المتحدة في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2024 في نوفمبر المقبل.

يأتي فوزها باللقب بعد 14 عامًا من حصول ريما فقيه على لقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأخيرة من ميشيجان.

وضعت لها التاج ملكة جمال الولايات المتحدة للعام 2023 سافانا جانكيويتز.

في إجابتها أمام لجنة التحكيم، أعربت كوبر عن سعادتها بكونها إبنة عامل مهاجر، وفخرها بأنها امرأة من أصل "أفريقي لاتيني" وضابطة في جيش الولايات المتحدة.

وجهت رسالة إلى المتنافسات، قائلة: "لا يمكن لظروفك أن تحدد مصيرك، إذا استطعت رؤيتي، فيمكنك أن تكوني مثلي، وآمل أن يدرك المستمعون في الوطن ذلك وأن يشعروا بالدافع والحافز لتحقيق أحلامهم".

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