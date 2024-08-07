ما تفسير رؤية الثعبان في المنام- هل يدل على وجود حسد وأعداء في حياتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يشعر الكثير من الأشخاص بالرعب والحزن عند رؤية الثعابين في المنام، ما يدفعهم للتساؤل عن الدلالات النفسية لهذه الرؤى المتكررة.

وأوضحت مفسرة الأحلام "صوفيا زادة" في برنامج "كلام هوانم" المذاع على قناة "الحدث اليوم" أن رؤية الثعابين تحمل في طياتها العديد من الدلالات، فمثلا، تشير رؤية الثعبان داخل الدولاب إلى ضيق الرزق الذي يعانيه الحالم.

أما عن رؤية الثعبان الأسود، فتعتبر مؤشرا على الحظ السيئ الذي يواجهه الشخص، وتدل في بعض الأحيان على وجود سحر يؤثر عليه.

وأضافت "صوفيا" أن هجوم الثعبان على الشخص في المنام يعكس وجود عدو في حياته، أو شخص يحقد عليه ويتمنى له الشر.

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